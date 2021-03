Appuntamenti e scadenze del 23 marzo 2021

editato in: da

Lunedì 22/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Terzo “Infrastructure Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a martedì 23/03/2021)

G20 – Primo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a martedì 23/03/2021)

Martedì 23/03/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei

3a Conferenza Nazionale sull’Economia circolare – L’ENEA partecipa all’evento di lancio del Rapporto sullo Stato dell’Economia Circolare 2021, per aprire un confronto sul ruolo dell’economia circolare per la transizione alla neutralità climatica

H2IT – L’economia dell’idrogeno: occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica – H2IT e Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna presentano l’evento digitale “L’economia dell’idrogeno: occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica in Italia”, in occasione della Green Revolution & Energy Transition Week, tra gli appuntamenti delle Digital Green Weeks ideate da Ecomondo e Key Energy

G20 – Global Partnership for Financial Inclusion Workshop – in videoconferenza

STAR Conference – Spring 2021 – Edizione virtuale – La 20a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L’evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a giovedì 25/03/2021)

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Banca Ifis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Bb Biotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Be Shaping the Future – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Biesse – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Blue Financial Communication – CDA: Bilancio

Cairo Communication – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Comer Industries – CDA: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Datalogic – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Dea Capital – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Digital Magics – CDA: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Elica – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Enervit – CDA: Bilancio

Esprinet – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Falck Renewables – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gamestop – Risultati di periodo

Il Sole 24 Ore – CDA: Bilancio

Illimity Bank – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Intesa Sanpaolo – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020

La Doria – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mailup – CDA: Bilancio

MARR – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mutuionline – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Net Insurance – CDA: Bilancio

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Orsero – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Pharmanutra – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Prima Industrie – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Ratti – CDA: Bilancio

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Restart – CDA: Bilancio

Sabaf – CDA: Bilancio

Sanlorenzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Servizi Italia – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sesa – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Telesia – CDA: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Txt E-Solutions – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition