Appuntamenti e scadenze del 23 maggio 2019

(Teleborsa) –

Lunedì 20/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Giovedì 23/05/2019

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 10 aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Autogrill – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Conafi – Assemblea: Bilancio

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Innovatec – CDA: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Stmicroelectronics – Assemblea: Bilancio

Titanmet – CDA: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile