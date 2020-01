Appuntamenti e scadenze del 23 gennaio 2020

editato in: da

Martedì 21/01/2020

Appuntamenti:

World economic Forum – Davos 2020 – A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell’economia mondiale (fino a venerdì 24/01/2020)

Giovedì 23/01/2020

Appuntamenti:

UE – Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

American Airlines – Risultati di periodo

Banc Of California – Risultati di periodo

Energica Motor Company – Appuntamento: Presentazione analisti

First Financial Bancorp – Risultati di periodo

First Financial Northwest – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Masi Agricola – Appuntamento: Presentazione analisti

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembre

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde