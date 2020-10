Appuntamenti e scadenze del 22 ottobre 2020

editato in: da

Lunedì 19/10/2020

Appuntamenti:

EOSC Symposium 2020 – Il “European Open Science Cloud Symposium 2020” riunisce ricercatori, data scientist, membri del gruppo di lavoro EOSC e rappresentanti degli stati membri, per discutere le fasi finali della creazione della prima European Open Science Cloud (fino a giovedì 22/10/2020)

Unione Europea – UE Green Week 2020 – Evento online incentrato sui temi della natura e della biodiversità (fino a giovedì 22/10/2020)

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/2020)

Martedì 20/10/2020

Appuntamenti:

Digital Trading Online Expo 2020 – La 18° edizione della TOL Expo di Borsa Italiana, dedicati al trading e agli investimenti, si svolge interamente in digitale. Una finestra interattiva per partecipare a seminari, tavole rotonde, contributi internazionali e sessione formative in collaborazione con esperti di settore, broker online e trader professionisti. Verranno proposti contenuti di attualità, approfondimenti di mercato e finanza sostenibile (fino a giovedì 22/10/2020)

G20 – Arabia Saudita 2020 – W20 Summit. Si svolge in modalità virtuale (fino a giovedì 22/10/2020)

Giovedì 22/10/2020

Appuntamenti:

Conferenza biennale su “Stabilità Finanziaria e Regolamentazione” – Seconda edizione della Conferenza biennale, organizzata da Banca d’Italia e dall’Università Bocconi – BAFFI CAREFIN si terrà in formato virtuale tramite Webex (fino a venerdì 23/10/2020)

Istat – Conti economici delle imprese e dei gruppi d’impresa – Anno 2018; Conto annuale delle Amministrazioni Pubbliche 2017-2019 – aggiornamento

EBF – Cyber security & resilience – Conferenza online della European Banking Federation dedicata alla sicurezza informatica e alla resilienza, alla base dell’innovazione digitale

G20 – Arabia Saudita 2020 – Meeting dei Ministri anticorruzione. Si svolge in modalità virtuale

Festival della Scienza di Genova – Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell’edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020)

The Green Symposium 2020 – L’evento, organizzato da RiciclaTv, con il board scientifico di Ecomondo, si svolge a Napoli. Il tema è un viaggio verso un modello industriale di economia circolare con l’obiettivo di mettere a confronto istituzioni, associazioni d’imprese mondo Accademico e cittadini. Ci saranno numerosi relatori esperti di tematiche green (fino a venerdì 23/10/2020)

XIII Forum Economico Eurasiatico – L’evento internazionale, incentrato sulle nuove realtà dell’economia mondiale dall’Atlantico al Pacifico, si terrà presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona. Parteciperanno Ambasciatori, Ministri dell’Unione Economica Eurasiatica, rappresentanti della Commissione Europea, politici, dirigenti delle aziende di stato e dirigenti delle aziende principali dei paesi partecipanti (fino a venerdì 23/10/2020)

12.00 – CNEL – Evento istituzionale – Commissione Informazione e Lavoro – Gruppo di lavoro per il capitolo sul sostegno al reddito del Rapporto Mercato del Lavoro. In collegamento telematico

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Amazon – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Danieli – Appuntamento: Presentazione analisti

Finlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intel – Risultati di periodo

Luve – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mattel – Risultati di periodo

Moncler – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Northrop Grumman – Risultati di periodo

S.S. Lazio – Risultati di periodo: CdS Bilancio

STMicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive