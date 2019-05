Appuntamenti e scadenze del 22 maggio 2019

editato in: da

Lunedì 20/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Martedì 21/05/2019

Appuntamenti:

Banche e Sicurezza 2019 – L’evento, organizzato dall’ABI, è dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario. Si svolge a Milano presso il Centro Servizi Bezzi – Sala Conferenze Banco BPM

Mercoledì 22/05/2019

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Prospettive per l’economia italiana per il 2019

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Perugia – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Aziende:

Costamp Group – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Indel B – Assemblea: Bilancio

Iren – Assemblea: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tata Motors – Risultati di periodo

Tiffany – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Assemblea Pubblica di Confindustria – L’evento si svolge a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. Si riuniranno , alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, Imprenditori, rappresentanti del mondo dell’economia e della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA, delle Parti Sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica e dell’informazione

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna