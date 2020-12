Appuntamenti e scadenze del 22 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 21/12/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia-CEPR-IEF: “Proprietà, Governance, Management & Performance delle imprese” – La conferenza, che sarà online, mira a riunire economisti per discutere il ruolo della proprietà, dei manager e delle pratiche manageriali nell’influenzare la performance delle imprese e la crescita aggregata della produttività e per esaminare le relative implicazioni per la politica economica (fino a martedì 22/12/2020)

Martedì 22/12/2020

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Gruppo di lavoro su riforma del fisco, in collegamento telematico

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di novembre

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Abitare In – Assemblea: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Bilancio