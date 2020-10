Appuntamenti e scadenze del 21 ottobre 2020

editato in: da

Lunedì 19/10/2020

Appuntamenti:

EOSC Symposium 2020 – Il “European Open Science Cloud Symposium 2020” riunisce ricercatori, data scientist, membri del gruppo di lavoro EOSC e rappresentanti degli stati membri, per discutere le fasi finali della creazione della prima European Open Science Cloud (fino a giovedì 22/10/2020)

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/2020)

Digital Italy Summit – Nell’ambito del Summit “Execution: l’innovazione digitale del paese dai piani ai fatti!”, in live streaming, si confrontano Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca sulle strategie per accelerare l’innovazione digitale del nostro Paese anche grazie alle risorse del Recovery Fund e dello stato dell’execution in corso (fino a mercoledì 21/10/2020)

Unione Europea – UE Green Week 2020 – Evento online incentrato sui temi della natura e della biodiversità (fino a giovedì 22/10/2020)

Martedì 20/10/2020

Appuntamenti:

G20 – Arabia Saudita 2020 – W20 Summit. Si svolge in modalità virtuale (fino a giovedì 22/10/2020)

Digital Trading Online Expo 2020 – La 18° edizione della TOL Expo di Borsa Italiana, dedicati al trading e agli investimenti, si svolge interamente in digitale. Una finestra interattiva per partecipare a seminari, tavole rotonde, contributi internazionali e sessione formative in collaborazione con esperti di settore, broker online e trader professionisti. Verranno proposti contenuti di attualità, approfondimenti di mercato e finanza sostenibile (fino a giovedì 22/10/2020)

Smau Milano 2020 – Focus su “Open Innovation” per l’evento che quest’anno si svolge in live streaming. Appuntamento di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. (fino a mercoledì 21/10/2020)

Mercoledì 21/10/2020

Appuntamenti:

BCE – Listens event – Strategy Review – Evento in modalità virtuale e su invito al quale partecipa Christine Lagarde con le European civil society organisations

Fed – Beige Book

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

9.30 – CNEL – Evento istituzionale – Audizione del CNEL presso la 10^ Commissione Industria, commercio, turismo del Senato nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato sui sistemi di sostegno e promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio

10.00 – ABI – Comitato esecutivo Abi. Interverrà Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei

11.00 – Unioncamere – Assemblea – I lavori saranno aperti dal Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli. Interverrà il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Tesla Motors – Risultati di periodo

Whirlpool – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Apertura Servizio PCE 2020.