Appuntamenti e scadenze del 21 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 12/11/2019

Appuntamenti:

Forum per la Finanza Sostenibile – L’ottava edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (o Settimana SRI) si svolgerà dal 12 al 21 novembre 2019 tra Milano, Roma e Napoli.L’iniziativa, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile, è uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’Investimento Sostenibile e Responsabile

Giovedì 21/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 24 ottobre

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Abitare In – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Blue Financial Communication – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Circle – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Clabo – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Confinvest – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Costamp Group – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Cyberoo – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Digitouch – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Finlogic – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Fope – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

GAP – Risultati di periodo

Gibus – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

GPI – Appuntamento: Presentazione analisti

Icf Group – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Ilpra – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Kolinpharma – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Longino&Cardenal – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Macy’s – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Matica Fintec – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Monnalisa – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Net Insurance – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Notorious Pictures – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Piquadro – CDA: Relazione semestrale

Portobello – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Snam – Appuntamento: Presentazione analisti

Solutions Capital Management Sim – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Websolute – Appuntamento: partecipa all’evento AIM Investor Day

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Snam – Comunicato Stampa e Strategy presentation – A Milano Snam presenta il Piano Strategico per la presentazione delle strategie alla comunità