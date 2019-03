Appuntamenti e scadenze del 21 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 20/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 21/03/2019) Star Conference 2019 – A Milano, Palazzo Mezzanotte, si svolge la 18° edizione di STAR Conference durante la quale le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale

(Fino al 21/03/2019) Conferenza nazionale sul trasporto aereo e aeroporti – Si svolge a Villa Miani, a Roma, la prima conferenza tematica della Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio, organizzata dal MIT. Sono previsti i saluti di Giuseppe Conte e di Matteo Salvini. Introdurrà i lavori Danilo Toninelli. Prenderanno parte i vertici di Enac, Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato in qualità di partner.

Giovedì 21/03/2019

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – Bologna – L’incontro avrà come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

(Fino al 22/03/2019) Consiglio europeo – Riunione dei leader della UE

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Enervit – CDA: Bilancio

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Servizi Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

La Doria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gima Tt – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Finnat – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sesa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti

I.M.A – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea: Bilancio

Nb Aurora – CDA: Bilancio

Orsero – CDA: Bilancio

Italian Wine Brands – CDA: Bilancio

CIA – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zalando – Risultati di periodo

Revlon – Risultati di periodo

Conagra Brands – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo