Appuntamenti e scadenze del 21 maggio 2019

Lunedì 20/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Martedì 21/05/2019

Appuntamenti:

Banche e Sicurezza 2019 – L’evento, organizzato dall’ABI, è dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario. Si svolge a Milano presso il Centro Servizi Bezzi – Sala Conferenze Banco BPM

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Aziende:

Bialetti Industrie – Assemblea: approvazione bilancio al 31 dicembre 2018 e rinnovo cariche sociali

Home Depot – Risultati di periodo

J C Penney Company Inc Jc Penney – Risultati di periodo

M&C – Assemblea: Bilancio

SOL – Assemblea: Bilancio

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo