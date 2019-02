Appuntamenti e scadenze del 21 febbraio 2019

editato in: da

Venerdì 15/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 22/02/2019) Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Martedì 19/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 25/02/2019) Moda – Al via la Milano Fashion Week, importante evento dedicato alla moda, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy

Giovedì 21/02/2019

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 24 gennaio

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Bologna e ha come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Coima Res – CDA: Bilancio

First Solar – Risultati di periodo

Dropbox – Risultati di periodo

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Telecom Italia – CDA: Bilancio

Pierrel – CDA: Bilancio