Appuntamenti e scadenze del 20 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 12/11/2019

Appuntamenti:

Forum per la Finanza Sostenibile – L’ottava edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (o Settimana SRI) si svolgerà dal 12 al 21 novembre 2019 tra Milano, Roma e Napoli.L’iniziativa, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile, è uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’Investimento Sostenibile e Responsabile

Mercoledì 20/11/2019

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 29 e 30 ottobre

Aziende:

Jack In The Box – Risultati di periodo

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Enasarco – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 3° trimestre 2019.