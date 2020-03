Appuntamenti e scadenze del 20 marzo 2020

editato in: da

Giovedì 19/03/2020

Appuntamenti:

Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione – La Banca d’Italia e l’Università Bocconi – BAFFI CAREFIN organizzano la seconda edizione di una conferenza biennale su “Stabilità Finanziaria e Regolamentazione”. L’evento sarà ospitato dalla Banca d’Italia presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria (fino a venerdì 20/03/2020)

Venerdì 20/03/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indicatori di solidità finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero; Titoli di debito

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Aziende:

Askoll Eva – CDA: Bilancio

B&C Speakers – CDA: Bilancio

Costamp Group – CDA: Bilancio

Culti Milano – CDA: Bilancio

Dovalue – CDA: Bilancio

Intred – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Poligrafici – CDA: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Tiffany – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente (DL del 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro)

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta (DL del 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro)

Tassa vidimazione libri sociali – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali (DL del 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti)

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti (DL 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro)

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (DL del 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro)

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (DL 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro)

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna