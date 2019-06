Appuntamenti e scadenze del 20 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Giovedì 20/06/2019

Appuntamenti:

Festival del Lavoro 2019 – “Lavoro, innovazione e crescita” si svolge al centro congressi Mi.Co. di Milano. La manifestazione è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

UE – Riunione del Consiglio Europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per prendere le decisioni pertinenti sulle nomine per il prossimo ciclo istituzionale e adottare l’agenda strategica dell’UE per il periodo 2019-2024

BCE – Bollettino economico

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Appuntamenti:

Economia e finanze – Saluto del ministro Tria alla conferenza: “Tassazione e digitalizzazione dell’economia: stato dell’arte e prospettive” a Roma

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali