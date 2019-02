Appuntamenti e scadenze del 20 febbraio 2019

editato in: da

Venerdì 15/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 22/02/2019) Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Martedì 19/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 25/02/2019) Moda – Al via la Milano Fashion Week, importante evento dedicato alla moda, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy

Mercoledì 20/02/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge ad Ancona e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 29 e 30 gennaio

MEF – Question time al ministro Tria presso la Camera dei Deputati

Aziende:

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tenaris – CDA: Bilancio

Jack In The Box – Risultati di periodo

Covivio – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2018.