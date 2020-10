Appuntamenti e scadenze del 2 ottobre 2020

editato in: da

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)

Mercoledì 30/09/2020

Appuntamenti:

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – Urban 20 Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020)

Giovedì 01/10/2020

Appuntamenti:

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l’avvelenamento di Alexei Navalny. All’ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale (fino a venerdì 02/10/2020)

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Venerdì 02/10/2020

Appuntamenti:

European Banking Federation – Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online)

Istat – Conti non finanziari annuali per settore istituzionale – 2017-2019 – revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali – allineamento con i dati annuali

Aziende:

Clabo – Appuntamento: Presentazione analisti

Doxee – Appuntamento: Presentazione analisti

El.En – Appuntamento: Presentazione analisti

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Appuntamento: Presentazione analisti

Industrie Chimiche Forestali – Appuntamento: Presentazione analisti

Innovatec – Appuntamento: Presentazione analisti

Portale Sardegna – Appuntamento: Presentazione analisti

Renergetica – Appuntamento: Presentazione analisti