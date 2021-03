Appuntamenti e scadenze del 2 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Venerdì 26/02/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/2021)

Lunedì 01/03/2021

Appuntamenti:

15th European nuclear energy forum – Il Forum, organizzato dalla Commissione europea con la Slovacchia come Paese ospitante, è l’occasione per un ampio dibattito tra tutte le parti interessate sulle opportunità e i rischi dell’energia nucleare (fino a martedì 02/03/2021)

Martedì 02/03/2021

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

CNEL – Evento istituzionale – Riunione Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri del Commercio che procederanno a uno scambio di opinioni in merito alla recente comunicazione della Commissione europea sul riesame della politica commerciale

9.30 – Audizione ABI al Senato – Audizione ABI sulla proposta “Piano nazionale di ripresa e resilienza” al Senato della Repubblica – Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

17.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Borromeo per i Colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di Revisione del Concordato

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Basicnet – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati

Basicnet – CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Fullsix – CDA: Bilancio

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Neodecortech – CDA: Bilancio

Piaggio – CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Piaggio – Appuntamento: Presentazione analisti

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo