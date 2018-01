Appuntamenti e scadenze del 2 gennaio 2018

(Teleborsa) –

Martedì 02/01/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo; Regolamento BOT – CTZ

Scadenze Fiscali:

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a Novembre 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Novembre 2017.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

