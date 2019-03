Appuntamenti e scadenze del 19 marzo 2019

editato in: da



Martedì 19/03/2019

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Genova – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Aziende:

Italiaonline – CDA: Bilancio

Interpump Group – CDA: Bilancio

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Banca Finnat – CDA: Bilancio

Industrial Stars Of Italy 3 – CDA: Relazione semestrale

TPS – CDA: Bilancio

Mailup – CDA: Bilancio

Intred – CDA: Bilancio

Digital Value – CDA: Bilancio

Blue Financial Communication – CDA: Bilancio

Poste Italiane – CDA: Bilancio

Poligrafici – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Gabetti – CDA: Bilancio

Datalogic – CDA: Bilancio

Conafi – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio