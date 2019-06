Appuntamenti e scadenze del 19 giugno 2019

editato in: da

Lunedì 17/06/2019

Appuntamenti:

BCE – Forum on Central Banking 2019 – Si svolge a Sintra, in Portogallo, il Forum on Central Banking 219: “20 Years of European Economic and Monetary Union”. Interviene il Presidente della BCE, Mario Draghi

Mercoledì 19/06/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Aziende:

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Net Insurance – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Neurosoft – Assemblea: Bilancio

OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive