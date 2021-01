Appuntamenti e scadenze del 19 gennaio 2021

editato in: da

Venerdì 15/01/2021

Appuntamenti:

Milano Fashion Week 2021 – La Camera Nazionale Moda Italiana per la nuova edizione della MFW, dedicata alla moda maschile, ha previsto un calendario di circa 40 sfilate da svolgersi sia online che presenza (fino a martedì 19/01/2021)

Lunedì 18/01/2021

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Seduta plenaria (fino a giovedì 21/01/2021)

Martedì 19/01/2021

Appuntamenti:

EU – Riunione ECOFIN

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero; Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Bank of America – Risultati di periodo

Comer Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Esprinet – Appuntamento: Presentazione analisti

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Stellantis – Appuntamento: Presentazione analisti