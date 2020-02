Appuntamenti e scadenze del 19 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 18/02/2020

Appuntamenti:

Milano Moda Donna – Torna la Settimana della moda di Milano, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell’evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2020/21 (fino a lunedì 24/02/2020)

Mercoledì 19/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 28 e 29 gennaio

Aziende:

Jack In The Box – Risultati di periodo

Newlat Food – CDA: Preconsuntivo bilancio

Pirelli & C – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Tenaris – CDA: Bilancio

Terna – CDA: Preconsuntivo bilancio