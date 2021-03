Appuntamenti e scadenze del 18 marzo 2021

editato in: da

Mercoledì 17/03/2021

Appuntamenti:

Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021)

Giovedì 18/03/2021

Appuntamenti:

Corte dei Conti – Il Presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, terrà una lectio magistralis dal titolo “La Corte dei conti nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale”. E’ il primo di 6 incontri, organizzati dalla Presidenza della Corte dei conti

G20 – Terzo Framework Working Group Meeting – in videoconferenza

Attività di Governo – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Discorso introduttivo di Christine Lagarde

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri dell’Ambiente – I ministri dell’Ambiente procederanno a uno scambio di opinioni sulla strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Webinar Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori – Webinar “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid”, con la presentazione del Rapporto Nomisma. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

A2A – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti

Aeffe – CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 e relativa conference call

Bb Biotech – Assemblea: Assemblea Generale

Cellularline – CDA: Bilancio

Dollar General – Risultati di periodo

Enel – CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione degli utilI

ENI – CDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di esercizio e proposta dividendo 2020

ENI – Appuntamento: Comunicato stampa

Fnm – CDA: Bilancio

Franchi Umberto Marmi – CDA: Bilancio

Italian Exhibition Group – CDA: Bilancio

Mondadori – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Nike – Risultati di periodo

Rai Way – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Rai Way – Appuntamento: Presentazione analisti

RCS – CDA: Bilancio

Recordati – CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020

Snam – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell’apertura di Piazza Affari

Techedge – CDA: Bilancio

Unieuro – CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021

Unipol – CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020

UnipolSai – CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020

18.00 – Enel – Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati del 2020. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli.