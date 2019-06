Appuntamenti e scadenze del 18 giugno 2019

editato in: da

Lunedì 17/06/2019

Appuntamenti:

BCE – Forum on Central Banking 2019 – Si svolge a Sintra, in Portogallo, il Forum on Central Banking 219: “20 Years of European Economic and Monetary Union”. Interverrà il Presidente della BCE, Mario Draghi

Martedì 18/06/2019

Appuntamenti:

Istat – La povertà in Italia – Anno 2018

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Net Insurance – CDA: Bilancio

Oracle – Risultati di periodo

Unieuro – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio

Assemblea Confartigianato – I lavori inizieranno con la relazione del Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, interverranno il Vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio e il Vice Premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini.All’Assemblea prenderanno parte rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle istituzioni ed esponenti del mondo imprenditoriale e sindacale.

Anac – Conferenza Stampa conclusione Arbitrati bancari – Si svolge a Roma presso la sede dell’Anac, la conferenza stampa per presentare i risultati degli arbitrati bancari affidati all’Autorità per il riconoscimento dell’indennizzo agli acquirenti di obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, CariFerrara, Banca Marche e CariChieti.