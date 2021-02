Appuntamenti e scadenze del 18 febbraio 2021

editato in: da

Mercoledì 17/02/2021

G20 – Secondo “International Financial Architecture Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a giovedì 18/02/2021)

Giovedì 18/02/2021

Technology Revolution Day – Evento online organizzato da Engie

2021 IIF (Institute of International Finance) U.S. Climate Finance Summit – Si riuniranno gli AD delle principali banche, assicuratori e gestori patrimoniali, esperti climatici di tutta la comunità scientifica e accademica per discutere su come sostenere al meglio una transizione a favore della crescita e dei mercati verso un’economia sostenibile a basse emissioni di carbonio

BCE – Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 2020

CNEL – Evento istituzionale – Commissione Informazione e Lavoro – In collegamento telematico

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

17.30 – Luiss Business School – Webinar “Il Welfare del futuro, dopo la pandemia” – Luiss Business School promuove un Osservatorio sul Welfare. In un Paese stretto fra rivoluzione digitale e rivoluzione sanitaria, il webinar affronterà le tematiche connesse al nuovo welfare, dopo la pandemia in atto. Interverranno Marina Calderone, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, Maria Bianca Farina, Presidente Poste Italiane, Pier Carlo Padoan, Presidente designato UniCredit, e Roberto Pessi, Prorettore Università Luiss Guido Carli. Introdurrà i lavori Luigi Abete

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

American Electric Power – Risultati di periodo

Campari – Appuntamento: Annuncio risultati e conference call

Campari – CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Dropbox – Risultati di periodo

ENI – CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2020 e previsione relativa all’ammontare del dividendo per l’esercizio 2020

Moncler – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Moncler – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Wal-Mart – Risultati di periodo