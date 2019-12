Appuntamenti e scadenze del 18 dicembre 2019

editato in: da

Mercoledì 18/12/2019

Appuntamenti:

Istat – Cittadini e ICT – Anno 2019

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT e CTZ

Aziende:

Abitare In – CDA: Bilancio

General Mills – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzia, al Quirinale, la Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile