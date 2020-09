Appuntamenti e scadenze del 17 settembre 2020

editato in: da

Lunedì 07/09/2020

Appuntamenti:

Digital Italian Equity Week 2020 – La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globali (fino a giovedì 17/09/2020)

Mercoledì 16/09/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Istruzione (fino a giovedì 17/09/2020)

Giovedì 17/09/2020

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

G20- Arabia Saudita 2020 – Riunione congiunta dei ministri della salute e della finanza del G20 – meeting virtuale

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agosto

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Anima Holding – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Azimut – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Generali – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Ifis – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Mediolanum – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Cattolica Assicurazioni – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Cerved Group – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Credem – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Dominion Hosting Holding – Appuntamento: Presentazione analisti

doValue – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Fineco – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Fope – CDA: Relazione semestrale

Geox – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Illimity Bank – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Mutuionline – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Nexi – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Poste Italiane – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Tamburi – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Tinexta – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Unipol – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

UnipolSai – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020