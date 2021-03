Appuntamenti e scadenze del 17 marzo 2021

editato in: da

Mercoledì 17/03/2021

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Morgan Stanley European Financials Conference 2021 – Evento annuale – in digitale

Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021)

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

10.00 – Abi – Comitato esecutivo Abi

Aziende:

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Equita Group – CDA: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Italian Wine Brands – CDA: Bilancio

Luve – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Pininfarina – Assemblea: Bilancio

Retelit – Appuntamento: Presentazione analisti

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Snam – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell’apertura di Piazza Affari

Snam – CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Proposta dividendo 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020