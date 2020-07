Appuntamenti e scadenze del 17 luglio 2020

editato in: da

Venerdì 17/07/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informali dei ministri dell’occupazione e delle politiche sociali, in videoconferenza

Rating sovrano – Russia – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Portogallo – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere del piano di ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE (fino a sabato 18/07/2020)

Banca d’Italia – Conti finanziari

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo