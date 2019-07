Appuntamenti e scadenze del 17 luglio 2019

editato in: da

Mercoledì 17/07/2019

Appuntamenti:

G7 Finanze – Si riuniscono a Chantilly, in Francia, i Ministri delle Finanze e i governatori di Banche centrali del G7

Istat – Permessi di costruire – IV° Trimestre 2018

Fed – Beige Book

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Alcoa – Risultati di periodo

Bank Of America – Risultati di periodo

Ebay – Risultati di periodo

Ericsson – – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

U.S. Bancorp Us Bancorp – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno