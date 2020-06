Appuntamenti e scadenze del 17 giugno 2020

editato in: da

Sabato 13/06/2020

Appuntamenti:

Stati Generali dell’Economia – Si svolge a Villa Pamphilj, a Roma, l’evento voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per rilanciare l’economia. Alla serie di incontri parteciperanno rappresentanti politici, personalità internazionali, imprenditori, economisti, sindacati e varie associazioni di imprese (fino a domenica 21/06/2020)

Mercoledì 17/06/2020

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

EU – Riunione Plenaria del Parlamento Europeo (fino a venerdì 19/06/2020)

EBA – European Banking Authority – Riunione del consiglio delle autorità di vigilanza (fino a giovedì 18/06/2020)

Fed – webcast live – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio

10.00 – ABI – Comitato esecutivo

15.00 – IV Conferenza Nazionale sulla sharing mobility – L’evento, dal titolo LessCARS, è organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility e promosso dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Si svolgerà in live streaming attraverso la piattaforma http://www.lesscars.it

Aziende:

Stmicroelectronics – Assemblea: Bilancio