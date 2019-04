Appuntamenti e scadenze del 17 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 17/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Rapporto SDGS 2019: informazione statistica per l’Agenda 2030 – L’Istat presenta, presso l’Aula Magna, il secondo Rapporto sugli SDGs (Sustainable Development Goals) e un aggiornamento degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile seguiti dai vari paesi.

Fed – Beige Book

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Acea – Assemblea: Bilancio

Alcoa – Risultati di periodo

Amplifon – Assemblea: Bilancio

Bper – Assemblea: Bilancio

Cementir Holding – Assemblea: Bilancio

Coima Res – Assemblea: Bilancio

Covivio – Assemblea: Bilancio

Dobank – Assemblea: Bilancio

ERG – Assemblea: Bilancio

Ericsson – – Risultati di periodo

Expert System – Assemblea: Bilancio

FNM – Assemblea: Bilancio

Fope – Assemblea: Bilancio

Ideami – Assemblea: Bilancio

Italmobiliare – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Mondadori – Assemblea: Bilancio

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Notorious Pictures – Assemblea: Bilancio

Openjobmetis – Assemblea: Bilancio

OVS – CDA: Bilancio

Pepsico – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Piovan – Assemblea: Bilancio

PLC – CDA: Bilancio

Saipem – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019

Unipolsai – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo