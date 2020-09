Appuntamenti e scadenze del 16 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 07/09/2020

Appuntamenti:

Digital Italian Equity Week 2020 – La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globali (fino a giovedì 17/09/2020)

Martedì 15/09/2020

Appuntamenti:

Annual Economist Government Roundtable – Si svolge ad Atene la 24esima Annual Economist Government Roundtable, organizzata da The Economist Events dove si riuniranno imprenditori, accademici e leader politici provenienti da tutto il mondo per discutere le principali tematiche globali (fino a mercoledì 16/09/2020)

Mercoledì 16/09/2020

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

UE – Stato dell’Unione 2020 – Il presidente della Commissione europea pronuncia dinanzi al Parlamento europeo il discorso sullo stato dell’Unione, in cui fa il punto della situazione per l’anno appena trascorso e presenta le priorità per l’anno successivo

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale dei ministri dell’ambiente

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Istruzione (fino a giovedì 17/09/2020)

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Aziende:

Anima Holding – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Azimut – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Generali – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Ifis – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Banca Mediolanum – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Caleffi – CDA: Relazione semestrale

Cattolica Assicurazioni – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Cerved Group – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Credem – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

doValue – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Fineco – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Gibus – CDA: Relazione semestrale

Giorgio Fedon – CDA: Relazione semestrale

Illimity Bank – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Irce – CDA: Relazione semestrale

Mediobanca – CDA: Bilancio

Mutuionline – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Nexi – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Nvp – CDA: Relazione semestrale

Pierrel – CDA: Relazione semestrale

Poste Italiane – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Samsung Electronics – Risultati di periodo

Tamburi – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Tinexta – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Unipol – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

UnipolSai – Appuntamento: Financial Day – Digital Italian Equity Week 2020

Scadenze Fiscali:

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

Imposte sospese per emergenza Coronavirus – Il 16 settembre si riprende a versare le imposte sospese per emergenza Coronavirus per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2020

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.