Appuntamenti e scadenze del 16 ottobre 2018

Martedì 16/10/2018

Aziende:

Netflix – Risultati di periodo

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Blackrock – Risultati di periodo

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Chiusura servizio VCB – Variazione Coordinate Bancarie – per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Modello Unico 2018 Rateizzazione per soggetti con partita IVA – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.