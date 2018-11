Appuntamenti e scadenze del 16 novembre 2018

editato in: da



Venerdì 16/11/2018

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CEDOLARE SECCA – Versamento della rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi.

INAIL – Versamento della 4a rata del premio INAIL.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

Modello Unico 2018 Rateizzazione per soggetti con partita IVA – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.