Appuntamenti e scadenze del 16 marzo 2018

Venerdì 16/03/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – Fitch e Moody’s pubblicano la revisione del merito di credito per l’Italia

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Francia

ABI – A Roma si svolge il Convegno “Europa: una buona finanza per il lavoro, la crescita e il risparmio tra Npl, bail-in e pressioni commerciali”, organizzato da: CGIL FISAC

Aziende:

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo

Tiffany & Co – Risultati di periodo

Tiscali – CDA – Risultati di periodo

Snaitech – CDA – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Emak – CDA – Risultati di periodo

Banca Finnat – CDA – Risultati di periodo

TPS – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.