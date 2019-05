Appuntamenti e scadenze del 16 maggio 2019

editato in: da

Martedì 14/05/2019

Appuntamenti:

Forum PA. 2019 – Si svolge a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, la 30°edizione del Forum PA. dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico. Il MEF partecipa al Forum PA

Giovedì 16/05/2019

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Astm – Assemblea: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Enel – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gas Plus – Assemblea: Bilancio

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ivs Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Leonardo – Assemblea: Bilancio

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Samsung Electronics – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Walmart – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

INAIL – Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2018 ai fini INAIL .

INAIL – Autoliquidazione – Scade il termine per la presentazione del modello per l’autoliquidazione e versamento del contributo INAIL a saldo del 2018 ed acconto 2019.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.