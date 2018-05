Appuntamenti e scadenze del 16 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 16/05/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Aziende:

Cisco Systems – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Gas Plus – Assemblea: Bilancio

Indel B – Assemblea: Bilancio

Telecom Italia – CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE – Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’acconto 2018 del contributo INAIL.