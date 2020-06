Appuntamenti e scadenze del 16 giugno 2020

editato in: da

Sabato 13/06/2020

Appuntamenti:

Stati Generali dell’Economia – Si svolge a Villa Pamphilj, a Roma, l’evento voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per rilanciare l’economia. Alla serie di incontri parteciperanno rappresentanti politici, personalità internazionali, imprenditori, economisti, sindacati e varie associazioni di imprese (fino a domenica 21/06/2020)

Lunedì 15/06/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a martedì 16/06/2020)

Martedì 16/06/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri degli affari esteri (difesa) – Videoconferenza dei ministri degli Affari europei

Fed – webcast live – Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato

Istat – La povertà in Italia – Anno 2019

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

10.00 – Parlamento Europeo – Digital Conference “Accesso al Credito e Strumenti Finanziari nel Bilancio UE 2021-2027”. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale di Abi

11.00 – Consob – Incontro annuale con il mercato finanziario – Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Paolo Savona, terrà l’incontro annuale con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della CONSOB per il 2019. L’evento si svolgerà esclusivamente in modalità streaming

12.00 – ANSF – Rapporto annuale sulla sicurezza ferroviaria – L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie presenta in Conferenza Stampa digitale il Rapporto annuale sulla sicurezza ferroviaria

Aziende:

Bioera – Assemblea: Bilancio

Blackberry – Risultati di periodo

Casta Diva Group – Assemblea: Bilancio

Eles – Assemblea: Bilancio

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Oracle – Risultati di periodo

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Zalando – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

IMU – Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2020.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

TASI – Versamento acconto imposta per il 2020.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.