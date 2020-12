Appuntamenti e scadenze del 16 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 14/12/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 18/12/2020)

Martedì 15/12/2020

Appuntamenti:

Alternative Investment Funds Days – “Il futuro degli investimenti alternativi tra regolamentazione e mercato”, un’iniziativa di Borsa Italiana e Assogestioni per informare i professionisti del settore sullo stato dell’arte e sulle evoluzioni future degli investimenti alternativi. L’appuntamento, in streaming, riunisce rappresentanti delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione e vigilanza, insieme a primari operatori del mercato finanziario italiano e internazionale (fino a mercoledì 16/12/2020)

Forum Risk Management – Si svolge ad Arezzo il Forum incentrato su Ricerca e tecnologia applicate ai percorsi clinici e assistenziali a supporto delle attività dei professionisti sanitari. Tanti i temi che saranno affrontati con tutti gli attori del sistema sanitario italiano (fino a venerdì 18/12/2020)

Mercoledì 16/12/2020

Appuntamenti:

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa il Presidente della BCE, Christine Lagarde

Comitato esecutivo Abi e Consiglio Abi – Al Consiglio Abi interviene Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Scadenze Fiscali:

IMU – Versamento saldo IMU, salvo le esenzioni dovute per emergenza CoronaVirus.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

TFR – Imposta sostitutiva – Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato al TFR.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.