Appuntamenti e scadenze del 16 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 16/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire – III Trimestre 2018

Borsa:

Nexi – Iniziano le negoziazioni a Piazza Affari

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Bank Of America – Risultati di periodo

Blackrock – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Campari – Assemblea: Bilancio

Cellularline – Assemblea: Bilancio

Cerved Group – Assemblea: Bilancio

Circle – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cose Belle D’Italia – CDA: Bilancio

Eprice – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Assemblea: Bilancio

Ilpra – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Moncler – Assemblea: Bilancio

Netflix – Risultati di periodo

Renergetica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saras – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Assemblea: Bilancio

TPS – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Vei 1 – Assemblea: Bilancio

Vianini – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, relativa al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

Appuntamenti:

Trasporto aereo – – Si svolge a Fiumicino la tavola rotonda tra i sindacati del trasporto aereo: “Alitalia: quale è il fututo?”