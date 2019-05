Appuntamenti e scadenze del 15 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 14/05/2019

Appuntamenti:

Forum PA. 2019 – Si svolge a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, la 30°edizione del Forum PA. dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico. Il MEF partecipa al Forum PA

Mercoledì 15/05/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Trieste – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Aziende:

A2A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acotel Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Axelero – CDA: Bilancio

B&C Speakers – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

CIA – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cisco Systems – Risultati di periodo

Class Editori – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Emak – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enav – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fila – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Icf Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Il Sole 24 Ore – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

It Way – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Jack In The Box – Risultati di periodo

Ki Group – CDA: Approvazione informativa gestionale intermedia al 31 marzo 2019

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Maps – Assemblea: Bilancio

Masi Agricola – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Panariagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – Assemblea: Bilancio

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Rosss – Assemblea: Bilancio

Salini Impregilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seri Industrial – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – Assemblea: Bilancio

Snam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tinexta – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

Assemblea annuale di Rete Imprese Italia – Si svolge a Roma l’Assemblea annuale che riunisce le principali organizzazioni di rappresentanza delle PMI e dell’impresa diffusa. Il tema è “Convergenze – La visione delle MPMI per il futuro” e interverranno il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Vice Presidente Matteo Salvini