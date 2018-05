Appuntamenti e scadenze del 15 maggio 2018

editato in: da

Martedì 15/05/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Home Depot – Risultati di periodo

Jack In The Box – Risultati di periodo

Technogym – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sias – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snaitech – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – Assemblea – Risultati di periodo

Pininfarina – Assemblea – Risultati di periodo

Monrif – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – Assemblea – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

CIA – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Class Editori – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Astm – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tecnoinvestimenti – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Saes Getters – CDA – Risultati di periodo

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo

La Doria – CDA – Risultati di periodo

I.M.A – CDA – Risultati di periodo

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Fila – CDA – Risultati di periodo

Fidia – CDA – Risultati di periodo

Emak – CDA – Risultati di periodo

El.En – CDA – Risultati di periodo

Cairo Communication – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Acotel Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

CARTELLE ESATTORIALI – Adesione definizione agevolata – Termine per la domanda di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1/1 e il 30/9/2017, mediante l’apposito Mod. DA-2017.