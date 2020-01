Appuntamenti e scadenze del 15 gennaio 2020

editato in: da

Mercoledì 15/01/2020

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Fed – Beige Book

Istat – Permessi di costruire – II trimestre 2019

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Debito delle Amministrazioni centrali

Aziende:

Alcoa – Risultati di periodo

Bank Of America – Risultati di periodo

Blackrock – Risultati di periodo

The Goldman Sachs – Risultati di periodo

Us Bancorp – Risultati di periodo