Appuntamenti e scadenze del 15 febbraio 2018

(Teleborsa) –

Giovedì 15/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

Giovedì 15/02/2018

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio

Giovedì 15/02/2018

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

ENI – CDA – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo