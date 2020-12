Appuntamenti e scadenze del 15 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 14/12/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 18/12/2020)

Rome Investment Forum 2020 – Settima edizione, in streaming, del Forum organizzato da Banche Assicurazioni Finanza (FeBAF), con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. Molte le figure di spicco che interverranno. Aprirà l’evento Luigi Abete e a seguire il Presidente Conte (fino a martedì 15/12/2020)

Martedì 15/12/2020

Appuntamenti:

Alternative Investment Funds Days – “Il futuro degli investimenti alternativi tra regolamentazione e mercato”, un’iniziativa di Borsa Italiana e Assogestioni per informare i professionisti del settore sullo stato dell’arte e sulle evoluzioni future degli investimenti alternativi. L’appuntamento, in streaming, riunisce rappresentanti delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione e vigilanza, insieme a primari operatori del mercato finanziario italiano e internazionale (fino a mercoledì 16/12/2020)

Forum Risk Management – Si svolge ad Arezzo il Forum incentrato su Ricerca e tecnologia applicate ai percorsi clinici e assistenziali a supporto delle attività dei professionisti sanitari. Tanti i temi che saranno affrontati con tutti gli attori del sistema sanitario italiano (fino a venerdì 18/12/2020)

CNEL – Evento ospitato – Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile: un’opportunità per il Sistema Paese. Evento in collegamento telematico. Apre i lavori il Presidente del CNEL Tiziano Treu e conclude il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive