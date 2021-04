Appuntamenti e scadenze del 15 aprile 2021

editato in: da

Mercoledì 14/04/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Employment Working Group Meeting (fino a venerdì 16/04/2021)

SmallCap Event di Parigi – La 16^ edizione dello SmallCap Event di Parigi si svolgerà interamente online. Durante l’evento 50 Società, la maggior parte delle quali con capitalizzazione compresa fino a 150 milioni di euro, avranno la possibilità di entrare in contatto da remoto con un pool di oltre 150 investitori internazionali. KT&Partners è partner per l’Italia dell’evento (fino a giovedì 15/04/2021)

Eurofi High Level Seminar 2021 – Evento on line organizzato da Eurofi con la Portuguese EU Council Presidency (fino a venerdì 16/04/2021)

Giovedì 15/04/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Abi – Audizione Abi su patrimonio destinato presso la Commissione di Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

G20 – Primo Africa Advisory Group Meeting in video conferenza

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alcoa – Risultati di periodo: e Conference Call

Banca Mediolanum – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Banco BPM – Assemblea: Assemblea dei Soci

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Bank of America – Risultati di periodo

Bioera – CDA: Bilancio

Blackrock – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Citigroup – Risultati di periodo

CNH Industrial – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale 2020

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Eukedos – CDA: Bilancio

Ferrari – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Gequity – CDA: Bilancio

Igd – Assemblea: Bilancio

Ki Group – CDA: Bilancio

Maire Tecnimont – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 16 aprile 2021)

OVS – CDA: Bilancio

Pepsico – Risultati di periodo

Piaggio – Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)

Stellantis – Assemblea: Bilancio

Unicredit – Assemblea: Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2020 (unica convocazione)

Unidata – Appuntamento: Presentazione dei risultati economico-finanziari 2020 agli analisti e agli investitori

Us Bancorp – Risultati di periodo