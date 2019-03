Appuntamenti e scadenze del 14 marzo 2019

editato in: da

Mercoledì 13/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 17/03/2019) Milano Digital Week – Al via la seconda edizione della “Milano Digital Week” – Intelligenza urbana. Più di 500 eventi che disegnano il tessuto connettivo di Milano. Iniziativa promossa dal Comune di Milano, Assessorato a Trasformazione Digitale e Servizi Civici

Giovedì 14/03/2019

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Unipolsai – CDA: Bilancio

Unipol – CDA: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Bilancio

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Bilancio

Iren – CDA: Bilancio

Fullsix – CDA: Bilancio

ENI – CDA: Bilancio

Diasorin – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Credem – CDA: Bilancio

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Autogrill – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi – CDA: Bilancio

Reply – CDA: Bilancio

Piovan – CDA: Bilancio

Openjobmetis – CDA: Bilancio

Landi Renzo – CDA: Bilancio

La Doria – CDA: Bilancio

Mutuionline – CDA: Bilancio

Gima Tt – CDA: Bilancio

Gefran – CDA: Bilancio

Emak – CDA: Bilancio

El.En – CDA: Bilancio

Avio – CDA: Bilancio

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Aquafil – CDA: Bilancio

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Vei 1 – CDA: Bilancio

Frendy Energy – CDA: Bilancio

First Capital – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Exprivia – CDA: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Adobe Systems Inc Adobe System – Risultati di periodo

Fope – CDA: Bilancio