Appuntamenti e scadenze del 14 maggio 2019

Martedì 14/05/2019

Appuntamenti:

Rapporto annuale sull’industria italiana – Centro Studi Confindustria – A Milano ci sarà il Convegno di presentazione del Rapporto annuale sull’industria, dal titolo “Dove va l’industria italiana”. Tema principale sarà l’evoluzione dell’industria nel mondo e in Italia. Quest’anno il Rapporto includerà una valutazione critica dei processi di digitalizzazione della manifattura

Forum PA. 2019 – Si svolge a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, la 30°edizione del Forum PA. dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico. Il MEF partecipa al Forum PA

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, per la Cerimonia di celebrazione del centenario di fondazione della Confederazione cooperative italiane

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

A2A – Assemblea: Bilancio

Acsm-Agam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeffe – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aquafil – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Astm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Finnat – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biesse – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cairo Communication – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Centrale del Latte D’Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Conafi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Datalogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – Assemblea: Bilancio

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2019

Eukedos – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Exprivia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fullsix – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giglio Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gima Tt – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Immsi – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Irce – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ivs Group – Assemblea: Bilancio

La Doria – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Landi Renzo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maps – Assemblea: Bilancio

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Openjobmetis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – Assemblea: Bilancio

Piovan – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sias – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tamburi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

TAS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive