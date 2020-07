Appuntamenti e scadenze del 14 luglio 2020

editato in: da

Lunedì 13/07/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 16/07/2020)

Martedì 14/07/2020

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

ENEA – Webinar “Energia 2030: il futuro energetico italiano”

Confindustria – Webinar – “Back to the Future – Città e Imprese nella società digitale #2”

10.00 – L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico – Workshop organizzato dall’Agenzia del Demanio. Intervengono tra gli altri: Antonio Misiani, Vice Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Riccardo Fraccaro, Sottosegretario Presidenza del Consiglio – Carlo Sibilia, Sottosegretario Ministero degli Interni – Alessandra Todde, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico – Gennaro Vecchione, Direttore Generale DIS – Luciano Carta, Presidente Gruppo Leonardo – Giorgio Saccoccia, Presidente ASI – Antonio Agostini, Direttore Agenzia del Demanio

16.00 – CNEL – Evento istituzionale – Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la mobilità sostenibile

17.00 – INPS – “Il pensionamento tra flessibilità e sostenibilità” – La Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’INPS ha organizzato il dibattito online “Il pensionamento tra flessibilità e sostenibilità”, Parteciperanno, tra gli altri, il Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente Inps

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

BNP Paribas Reim Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Brunello Cucinelli – CDA: Preconsuntivo semestrale

Citigroup – Risultati di periodo

JP Morgan – Risultati di periodo

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sesa – CDA: Bilancio

Wells Fargo – Risultati di periodo